Посетители форума "Армия-2020" увидят образцы отечественных танков последнего столетия

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уникальную экспозицию, на которой будет показала столетняя эволюция образцов отечественной бронетанковой техники, смогут увидеть посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020". Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Уникальную линейку из 23 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в конгрессно-выставочном центре "Патриот", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве пояснили, что на выставке представлены официально запатентованные образцы исторической и современной бронетанковой техники из музейных фондов Минобороны России и предприятий ОПК. В состав экспозиции войдут практически все образцы танков, произведенных за 100 лет.

"Музейные фонды Минобороны России наполнят выставку средними танками Т-24, Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-55, Т-62, тяжелыми танками ИС-2, ИС-3, Т-10М, плавающим танком ПТ-76, а также модельным рядом основных боевых танков разных лет - Т-64, Т-72Б3М, Т-80БВМ", - перечислили в Минобороны. Также предприятия промышленности планируют дополнить экспозицию редкими образцами танков Т-20, Т-26, Т-30, Т-38, Т-60, Т-70, бронеавтомобилей БА-10, БА-64, а также современной бронетанковой техники - танками Т-90М и Т-14 "Армата".

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".