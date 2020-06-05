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Силы ПВО ВКС России отразили в ходе учений условный авиаудар по Москве

В учениях задействовали боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиудара условного противника по Москве, выполнив 30 условных пусков ракет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу.

"В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО ВКС своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей", - отметили в военном ведомстве.

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В учениях были задействованы боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", которые "выполнили более 30 условных ракетных пусков", уточнили в Минобороны. В свою очередь самолеты Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24П имитировали действия самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил приняли участие более 40 боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил.

"В ходе проверки были отработаны вопросы взаимодействия с дежурными силами и средствами войск ПВО Западного военного округа", - добавили в военном ведомстве.

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