Силы ПВО ВКС России отразили в ходе учений условный авиаудар по Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиудара условного противника по Москве, выполнив 30 условных пусков ракет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу.

"В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО ВКС своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей", - отметили в военном ведомстве.