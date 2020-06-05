{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тульской области военные построят пять автодорожных мостов

В регионе уже возводятся мосты через реку Уготь в Чернском районе, реку Упа в Одоевском районе и реку Вырка в Белевском районе

ТАСС, 5 июня. Военнослужащие возведут пять автодорожных мостов в Тульской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) со ссылкой на командующего его войсками генерал-полковника Александра Журавлева.

"Военнослужащие ЗВО возведут пять автодорожных мостов для обеспечения транспортной доступности социальных объектов жителям ряда населенных пунктов региона", - приводятся в сообщении слова генерала.

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения в рамках тактико-специальных учений демонтировали аварийные мосты, оборудовали подъездные пути и приступили к строительству.

Сейчас строятся три моста через реку Уготь в Чернском районе протяженностью 36 м, через реку Упа в Одоевском районе протяженностью 84 м и через реку Вырка в Белевском районе протяженностью 36 м.

Ранее отдельный дорожно-комендантский и отдельный мостовой батальоны совершили марш в Тульскую область.

Теги
РоссияТульская область
Силы ПВО ВКС России отразили в ходе учений условный авиаудар по Москве
В учениях задействовали боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"
Читать полностью