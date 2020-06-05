В Тульской области военные построят пять автодорожных мостов

ТАСС, 5 июня. Военнослужащие возведут пять автодорожных мостов в Тульской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) со ссылкой на командующего его войсками генерал-полковника Александра Журавлева.

"Военнослужащие ЗВО возведут пять автодорожных мостов для обеспечения транспортной доступности социальных объектов жителям ряда населенных пунктов региона", - приводятся в сообщении слова генерала.

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения в рамках тактико-специальных учений демонтировали аварийные мосты, оборудовали подъездные пути и приступили к строительству.

Сейчас строятся три моста через реку Уготь в Чернском районе протяженностью 36 м, через реку Упа в Одоевском районе протяженностью 84 м и через реку Вырка в Белевском районе протяженностью 36 м.

Ранее отдельный дорожно-комендантский и отдельный мостовой батальоны совершили марш в Тульскую область.