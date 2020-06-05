Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ, который фактически наделяет Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года. Документ размещен в базе нормативно-правовых документов.

"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление <…> Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа", - говорится в документе. Согласно указу президента РФ от 2010 года, это - территории Западного военного округа.

Объединенное стратегическое командование Северного флота было создано в конце 2014 год, его основой стал Северный флот, выведенный из Западного военного округа.

Границы еще трех округов - Южного, Центрального и Восточного, согласно указу, остаются без изменений.