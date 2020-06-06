Несколько подлодок Северного флота в ходе учений провели "дуэли" в Баренцевом море

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Атомные и дизель-электрические подводные лодки подводных сил и Кольской флотилии Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи с элементами "дуэли" в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Подводники отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования и условное уничтожение противника. Торпедные стрельбы по подводным целям были проведены в дуэльном варианте", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, как именно экипажи многоцелевых атомных подводных лодок отрабатывали атаку друг друга: "Каждая из них (подводных лодок) выпустила по противнику по две практические торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом".

По информации флота, после выполнения учебно-боевых задач все экипажи подводных лодок Северного флота вернулись в свои пункты базирования на Кольском полуострове.