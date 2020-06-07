Абитуриенты будут поступать в военные вузы в 2020 году, не выезжая из регионов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Абитуриенты будут поступать в военные вузы в этом году в местах проживания из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что в субъекты РФ отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. "Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - отметили в министерстве. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Даты проведения набора выбраны с учетом сроков проведения ЕГЭ, выездные комиссии будут работать с 15 июля по 5 августа.

"Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор <...> С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведения", - подчеркнули в Минобороны.