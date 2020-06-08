Военнослужащие из Бурятии примут участие в масштабных учениях на полигоне Цугол

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Военнослужащие из Бурятии - более 2 тыс. человек - примут участие в масштабных учениях на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Более 2 тыс. военнослужащих и 800 единиц боевой и специальной техники мотострелкового соединения ВВО отправятся на полигон Цугол для участия в учениях. Первые эшелоны убыли. Военнослужащим предстоит совершить марши до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего боевая техника в составе колонны своим ходом отправится на полигон", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что общая протяженность маршрута составит более 1 тыс. км.

Учения состоятся в середине июля, уточнили ТАСС в ВВО.

Участникам учений предстоит отработать различные тактические элементы современного боя, выполнить задачи по ведению маневренной обороны выгодных рубежей. Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. "По замыслу предстоящих крупных учений два мотострелковых соединения будут противостоять друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя, военнослужащие будут выполнять задачи по ведению маневренной обороны выгодных рубежей", - уточнили в ВВО.

Для разведки и обнаружения целей будут использованы многофункциональные беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи "Стрелец".