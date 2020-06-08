В Центральном военном округе летом пройдут более 80 учений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Более 80 учений различного уровня пройдут в летний период обучения в войсках Центрального военного округа (ЦВО), сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 80 учений различного уровня пройдут в летний период обучения в общевойсковых объединениях, соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Маневры состоятся на территории трех регионов России: на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на горных полигонах Республики Таджикистан. Около 30% учений будут носить двусторонний характер", - сказал он.

Александр Лапин также отметил, что подготовка к учениям будет проходить по модульному принципу, предполагающему, что отработка задач в обороне, наступлении, в ходе разведывательных и иных действий начнется с отделений и последовательно будет проходить все ступени до батальона, действующего в интересах полка или бригады.

"Впервые в общевойсковых армиях в Поволжье и Сибири пройдут двусторонние учения бригадного уровня. Поочередно бригады будут противостоять друг другу в учебном бою, действуя в сложной оперативно-тактической обстановке, демонстрирующей масштаб вероятных действий противника, возможности собственных средств поражения в различных условиях", - добавил генерал-полковник.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.