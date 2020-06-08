В параде Победы задействуют почти 40 единиц исторической техники с надписями времен войны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 40 единиц исторической боевой техники, на которую нанесут надписи времен Великой Отечественной войны, примут участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В состав механизированной колонны включены легендарные танки Т-34-85 и самоходные противотанковые артиллерийские установки СУ-100. Всего в военном параде примут участие 38 единиц исторической техники, на корпуса которых будут нанесены именные надписи, характерные для периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - рассказали в министерстве.

Там сообщили, что к военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформированная из более 40 парадных расчетов. "В этом году значительно увеличена историческая составляющая военного парада. В пешей части парада пройдут 11 парадных расчетов в исторической форме одежды", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, группы промаршируют со штандартами фронтов, пройдет знаменная рота с боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода Великой Отечественной войны, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Парадные расчеты исторической части пронесут в руках образцы стрелкового оружия времен войны: самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. Завершат прохождение исторической части парада роты народного ополчения, донских и кубанских казаков. В состав колонн входят военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Наряду с историческими боевыми машинами в механизированной колонне на параде Победы пройдут более 20 образцов современной техники.

В Минобороны отметили, что участникам парада Победы предстоит провести еще шесть тренировок в подмосковном Алабине, две ночных тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.