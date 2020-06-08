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Минобороны подписало трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых Су-34

Ведомство заключило контракт с ПАО "Сухой", уточнил источник в оборонно-промышленном комплексе
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 Евгений Курсков/TACC
Описание
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34
© Евгений Курсков/TACC

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе. 

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"На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО "Сухой" на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, речь идет о типовых самолетах с определенными изменениями по опыту эксплуатации в войсках ранее закупленных нескольких десятков бомбардировщиков этого типа. 

Контракт на закупку модернизированных Су-34М "планируется к подписанию в 2021 году", добавил источник. 

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей днем и ночью при любых метеоусловиях. Основное вооружение самолета - управляемые ракеты классов "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 достигает 4 000 км, максимальная скорость - до 1 900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 т.

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