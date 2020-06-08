Армия Сирии отбила атаку террористов в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Боевики в понедельник предприняли попытку захвата населенного пункта на юге идлибской зоны деэскалации, однако правительственные войска ее отбили. Об этом руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"8 июня боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ - прим. ТАСС) предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части идлибской зоны деэскалации", - сообщил Щербицкий.

По его словам, террористы прорвали оборону на 600 метров. "Ответным огнем авиации и артиллерии атака была отбита. Правительственные войска восстановили позиции по переднему краю обороны", - отметил руководитель ЦПВС. Он подчеркнул, что террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными, также было уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Щербицкий уточнил, что за прошедшие сутки боевики запрещенной в РФ группировки "Джабхат ан-Нусра" обстреляли один населенный пункт в Идлибе и один - в Алеппо. Со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов не зарегистрировано.