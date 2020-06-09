Российские силовики до конца года возьмут на испытания новую дальнобойную винтовку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские силовые структуры в течение 2020 года возьмут на испытания новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель компании ООО "Промтехнология", выпускающую винтовки под брендом ORSIS.

"Официальный цикл испытаний эта винтовка пока не проходит среди силовых ведомств, но данный вопрос на повестке, в ближайшее время она будет передана на испытания практически всем силовым ведомствам. Думаю, это будет даже в этом году", - сообщили в ORSIS.

Как подчеркнул представитель компании, винтовка прошла этап предварительных заводских испытаний и готова к эксплуатации. "Плюс мы провели самостоятельно цикл испытаний, она все прошла и сейчас находится на этапе согласования государственных испытаний", - уточнили в ORSIS.

"Мы считаем, что наш текущий модельный ряд покрывает весь спектр задач на гражданском рынке и среди силовых структур. У нас есть изделия для эффективной стрельбы до 1 км, до 2 км и 2-2,5 км. Многолетний практический опыт и постоянные консультации с заказчиками из РФ и мирового рынка показывают, что практическая необходимость в увеличении дальности стрельбы отсутствует", - добавили в компании.

Патрон .375 CheyTac отличается высокой точностью и кинетической энергией на дальних дистанциях - пули некоторых типов данных патронов сохраняют сверхзвуковую скорость на дальности свыше 2 000 м, а их эффективность сохраняется на дальности до 2 700 м.

"Промтехнология" выпускает высокоточные снайперские винтовки ORSIS T-5000, которые в рамках ОКР "Точность" были доработаны под требование Росгвардии. T-5000 могут использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. В марте 2019 года в ведомстве сообщили, что недавно поступившие на вооружение T-5000 будут применяться в контртеррористических операциях. В сентябре 2019 года "Промтехнология" запустила в серийное производство винтовку ORSIS-AR15J - аналог американской винтовки AR-15 в калибре 5,56 на 45 мм НАТО. В декабре того же года был разработан вариант под советский автоматный патрон 7,62 на 39 мм.