"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский концерн "Алмаз-Антей" поставит по новым контрактам с Минобороны РФ до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" и четыре комплекта ЗРС С-350 "Витязь". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении предприятия.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь". Вся техника будет передана Вооруженным силам Российской Федерации не позднее 2023 года", - сообщили в концерне.

Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Система С-350 "Витязь" разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.