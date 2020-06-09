Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Трудности в диверсификации производства на оборонных заводах связаны в том числе с нехваткой у них свободных денежных средств, компетентных маркетологов и с сохранением зависимости от импортных поставок. Такое мнение высказал во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Он отметил, что в СЗФО 70% гражданской продукции среди предприятий ОПК приходится на судостроительную отрасль, тогда как оборонные заводы в других сферах "сталкиваются с существенными проблемами в процессе перепрофилирования своего производства". Трудности в повышении объемов выпуска гражданской продукции имеются в том числе у предприятий, имеющих полную загрузку в рамках гособоронзаказа, добавил Патрушев.

"Предприятия ОПК, как правило, не обладают свободными денежными средствами для финансирования работ по созданию технологического цикла выпуска изделий, не имеют собственных дилерских, сервисных центров, остро нуждаются в специалистах, компетентных в сфере маркетинга и поиска потенциальных заказчиков", - перечислил секретарь СБ РФ. "В числе проблем можно также назвать низкую конкурентоспособность планируемой к выпуску на оборонных предприятиях гражданской продукции, сохранение зависимости от поставок иностранного оборудования, электронной компонентной базы и материалов", - добавил он.

Комплексные меры

По словам Патрушева, уже определены комплексные меры, направленные на ликвидацию зависимости российской оборонки от зарубежных технологий, комплектующих, сырья и материалов, на ускоренное внедрение цифровых технологий, развитие производства электронной и иной продукции и обеспечение ее конкурентоспособности на мировых рынках. "Прошу обеспечить реализацию принятых решений", - обратился секретарь СБ РФ к участникам совещания. По его словам, "налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК поможет нивелировать негативные последствия, связанные с введением санкций, а также со срывом поставок иностранного оборудования и комплектующих в период пандемии коронавируса".

"Для решения этой задачи необходима адресная поддержка предприятий со стороны Минпромторга России, других министерств, субъектов РФ, в том числе в области технического перевооружения производственных мощностей, сертификации продукции гражданского назначения и подготовки кадров в рамках реализации общенационального плана по восстановлению экономики", - заключил секретарь СБ РФ. Он также обратил внимание на важность участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов.

В целом, Патрушев напомнил, что, согласно поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче, доля высокотехнологичной продукции гражданского назначения на оборонных заводах в 2020 году должна достигать 17%, к 2025 году - 30%, а к 2030 году - 50%. По его словам, в 2019 году доля такой продукции на предприятиях СЗФО в целом составила 16,3 %.