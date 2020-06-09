Над Самарой пролетят 14 самолетов и вертолетов во время парада Победы

ТАСС, 9 июня. Сверхзвуковые истребители, бомбардировщики и вертолеты совершат демонстрационный пролет над Самарой во время парада Победы 24 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Жители города смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА", - отмечается в сообщении.

Вылет авиации будет осуществлен с трех аэродромов, дислоцированных в Челябинской, Саратовской и Самарской областях, уточнили в пресс-службе.

В параде Победы в Самаре примут участие около 1 700 военнослужащих ЦВО и сотрудников силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр-СпН", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Во время подготовки и проведения парада будут соблюдены все противоэпидемические меры, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. Все участники тренировок сдадут анализы на коронавирус, их допустят для участия в параде только при отсутствии заражения. Личный состав обеспечат перчатками, масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут исключены.