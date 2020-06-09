Первая тренировка парада Победы с участием техники прошла в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Пешие парадные расчеты и экипажи боевых машин провели первую совместную тренировку парада Победы на аэродроме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Более 2,3 тыс. военнослужащих ЮВО и более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств приняли участие в тренировке военного парада в Ростове-на-Дону. <...> Вслед за пешим строем парадных расчетов состоялся проезд механизированной колонны, возглавила которую техника времен Великой Отечественной войны: мотоциклы МВ-650, легковые автомобили ГАЗ-67, "полуторка" ГАЗ-АА с буксируемой пушкой ЗИС-3, легендарные "Катюши" и танки Т-34", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в составе колонны на параде в Ростове-на-Дону пройдет ряд современных образцов военной техники и вооружения. В тренировке на аэродроме было задействовано более 80 единиц, включая зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400 "Триумф" и "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.