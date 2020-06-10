В России завершилась научно-исследовательская работа по имитатору подлодок "Суррогат"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ЦКБ МТ "Рубин" завершило научно-исследователькую работу (НИР) по разработке морского роботизированного комплекса "Суррогат", способного имитировать атомные и неатомные подводные лодки. Об этом в среду в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Рубина" Игорь Вильнит.

"В настоящее время НИР "Суррогат", проведенный нами в инициативном порядке, завершен. Результаты данной работы доведены до сведения профильных организаций Министерства обороны РФ, идут консультации", - отметил Вильнит.

Как ранее сообщал ТАСС, модульная конструкция позволит менять его функциональность: он может имитировать как неатомную, так и атомную подводную лодку, а также вести картографирование местности и разведку.

Аппарат разрабатывался для проведения учений в ситуациях, когда привлечение реальных подводных лодок может отвлекать их от решения основных задач. Использование необитаемого имитатора позволяет также снизить стоимость учений и уменьшить риски, сохранив при этом реалистичность.

"Суррогат" оснащен литий-ионной батареей. Этот имитатор подводной лодки способен обеспечивать учения длительностью до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование подлодки противника, в том числе на больших скоростях хода. Водоизмещение автономной необитаемой подводной лодки "Суррогат" составит около 40 тонн, дальность плавания - около 600 миль при скорости в 5 узлов, максимальная скорость - свыше 24 узлов, предельная глубина погружения - 600 метров.