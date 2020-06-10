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Новая техника ВС РФ

В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников

Ее созданием займется Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований. Об этом в среду в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Рубина" Игорь Вильнит.

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"В дальней перспективе специалисты бюро наметили создание глобальной сети, состоящей из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА, средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий", - сказал Вильнит.

В ближайшем же будущем будет происходить глубокая интеграция робототехнических средств с различного класса носителями - подводными лодками, надводными кораблями, обеспечивающими судами. "При создании морских робототехнических комплексов разрабатываются также различные способы и устройства взаимодействия аппаратов с различными типами носителей как подводного, так и надводного класса", - пояснил гендиректор "Рубина".

"Применение сетевых принципов создания сложных роботизированных комплексов, современных и перспективных технических решений, новых методов программирования и алгоритмизации позволят в будущем создавать системы, обеспечивающие навигацию, связь и управление разнородными роботизированными комплексами, действующими в глубинах Мирового океана, на морских просторах и в воздушном пространстве", - сказал в завершение разговора Вильнит.

Такой подход позволит создать единые центры управления необитаемыми подводными, надводными и воздушными аппаратами, представлять соответствующим организациям и ведомствам полную навигационную и техническую информацию в реальном времени.

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