Носитель "Калибров" малый ракетный корабль "Грайворон" передадут ВМФ России до конца года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон" будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания. Об этом сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В ходе швартовных испытаний специалисты проведут пуски и проверку работы основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами будет проводиться обустройство и отделка жилых и служебных помещений корабля. <...> Передать "Грайворон" Черноморскому флоту судостроители планируют до конца 2020 года в соответствии со сроками государственного контракта", - сказал он.

После завершения швартовных испытаний корабль направят в город Новороссийск, где пройдут заводские ходовые, а затем государственные испытания.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса "река - море". Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом "Калибр-НК".