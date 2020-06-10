В Севастополе и Новороссийске пройдет парад кораблей Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Более 10 кораблей Черноморского флота и Погранслужбы России примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе и Новороссийске. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"В акваториях Севастопольской и Цемесской бухт городов-героев Севастополь и Новороссийск в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся парады кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В Севастополе в парадной линии будут представлены подводная лодка "Ростов-на-Дону", малые ракетные корабли "Вышний Волочок" и "Ингушетия", большой десантный корабль "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В Новороссийске на линии парадной диспозиции будут представлены малый противолодочный корабль "Касимов", морской тральщик "Железняков", спасательное буксирное судно "СБ-742", гидрографическое судно "ГС-402", а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

На всех кораблях в честь 75-летия Победы одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией. Формирования парадных линий кораблей завершится 19 июня 2020 года.

24 июня на юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.