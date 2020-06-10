Четыре ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 11 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ракетоносцы взлетали с аэродромов в Чукотском автономном округе и Амурской области.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что в мае этого года стратегические бомбардировщики ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.