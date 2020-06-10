В Подмосковье началась сборка первого опытного образца пассажирского Ил-114-300

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) приступила к стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Работы проходят в филиале АО "РСК "МиГ" - на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина. Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта. Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ запланировано на третий квартал 2020 года", - сообщили в госкорпорации.

После монтажа хвостового оперения фюзеляж начнут насыщать компонентами систем, а также установят двигатели. "Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета. Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний", - пояснили в Ростехе.

"Ил-114-300 - полностью отечественный самолет, который является продуктом широкой кооперации авиастроительных предприятий Ростеха во главе с ОАК. Воздушное судно будет оснащено современной цифровой авионикой, мощным российским турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01", - приводят в Ростехе слова индустриального директора авиакластера госкорпорации Анатолия Сердюкова.

В марте в пресс-службе "Ильюшина" сообщали, что на серийных заводах в Воронеже, Ульяновске и Нижнем Новгороде в рамках промышленной кооперации ОАК началась сборка агрегатов для двух Ил-114-300. Собранные самолеты будут подключены к программе сертификационных испытаний.

14 февраля в РСК "МиГ" сообщили, что на производственной площадке авиазавода "Сокол" (входит в "МиГ") приступили к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям.

Ил-114-300

Ил-114 - разрабатываемый самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Ранее в пресс-службе ПАО "Ил" сообщали, что серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 должны начаться в 2023 году.

Самолет способен использовать короткие взлетно-посадочные полосы, полосы с грунтовым покрытием, арктические ледовые полосы. Его вместимость составляет до 68 пассажиров, дальность полета - до 1,5 тыс. км.

Новый Ил-114-300 создается в кооперации предприятий ОАК (АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", НАЗ "Сокол", ЛАЗ им. П.А. Воронина). Разработчик самолета - Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.