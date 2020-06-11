На параде Победы в Севастополе впервые покажут квадроциклы спецназа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Мотовездеходы АМ-1, которые применяются в войсках специального назначения Южного военного округа (ЮВО), будут продемонстрированы 24 июня в ходе парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Экипаж мотовездеходов АМ-1 представят военнослужащие воинской части специального назначения, дислоцированной в Ставрополе. <...> Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на параде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что техника зарекомендовала себя в полевых условиях и активно используется в учениях и боевых действиях. Квадроциклы применяются для передвижения по пересеченной местности, ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях.

Армейский квадроцикл разработали на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики.

По главной площади Ставрополя 24 июня пройдет около 50 единиц военной техники, отметили в пресс-службе. Среди них задействованы бронированные автомобили "Тигр", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2", гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и танки Т-72Б3.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.