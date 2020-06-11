{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Артиллеристы провели стрельбы из "Искандеров" на учениях в Нижегородской области

В учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения
Спецпроект на тему
"Искандер-М". Как за каменной стеной ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели масштабные боевые стрельбы в рамках учений в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа

"В боевой подготовке приняли участие все образцы ствольной, реактивной артиллерии и ракетных комплексов объединения, такие как реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо -Г", "Ураган", гаубицы "Мста-С", "Мста-Б", минометы 2С12 "Сани", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие единицы артиллерийской военной техники", - рассказали в округе.

В учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Теги
РоссияНижегородская область
75-летие Победы
Т-34 и "Катюша" пройдут на параде 24 июня по главной площади Новочеркасска
На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске
Читать полностью