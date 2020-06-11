Атомная подлодка "Князь Владимир" войдет в состав ВМФ России 12 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А (шифр "Борей-А") войдет в состав ВМФ России 12 июня. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось".

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"

"В День России, 12 июня, на АО "ПО "Севмаш" в Северодвинске состоится торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского Андреевского флага", - сообщили в военном ведомстве.

Как сообщили в министерстве, в торжественной церемонии примут участие главком ВМФ Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

8 июня источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что головная субмарина модернизированного проекта 955А "Князь Владимир" 12 июня войдет в боевой состав 31-й дивизии подводных лодок на Северном флоте.

Государственные испытания "Князя Владимира" были завершены в конце 2019 года, однако передача корабля флоту была отложена из-за выявленных недочетов. После доработки крейсер 12-21 мая прошел контрольные испытания в Белом море, затем вернулся в Северодвинск. Акт приема-передачи корабля был подписан 28 мая.

"Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава". По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.