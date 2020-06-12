Российские военные доставили жителям сирийского Алеппо более 2 тонн продуктов

АЛЕППО /Сирия/, 12 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие доставили для жителей сирийского города Алеппо более 2 тонн продуктов питания в рамках гуманитарной акции, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Максим Солоха.

"Мы провели гуманитарную акцию по оказании помощи населению города Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет", - сказал Солоха.

Российские военнослужащие привезли 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны и около 1 тонны лепешек. Наборы передали представителям армянской общины Алеппо для распределения среди нуждающихся. Мероприятие прошло в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Армянской апостольской церкви.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, всего военные провели более 2,4 тыс. гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. С 11 апреля мирному населению через органы местного самоуправления выдано почти 250 тонн продовольствия. Также российские военные медики помогли почти 133 тыс. жителей Сирии.