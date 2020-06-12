Военная экспедиция отправится на Новую Землю в августе

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Северный флот совместно с Главным управлением Минобороны РФ, отвечающим за ядерную безопасность, и Русским географическим обществом проведет экспедицию на Новую Землю в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В середине августа 2020 года Северный флот направит очередную арктическую экспедицию к островам архипелага Новая Земля. Помимо североморцев в ее состав войдут представители 12-го Главного управления Министерства обороны России, Русского географического общества, Национального парка "Русская Арктика" и научно-исследовательских институтов", - сказали в пресс-службе.

Экспедиция продлится в течение двух-трех недель. Ее участники выполнят реконструкцию маршрута экспедиции знаменитого исследователя Арктики Владимира Русанова, которую он совершил в 1910 году. Кроме того, они посетят места зимовок экспедиций русских мореплавателей Августа Цивольки (1838) и Георгия Седова (1912), а также проведут исследования мест, связанных с арктическими плаваниями голландского морехода Виллема Баренца (1594-1597 годов). Также планируется провести мониторинг объектов культурного и природного наследия на Новой Земле, изучить экологическое состояние территории и выполнить ряд биологических наблюдений. В планах - испытания специальных приборов для отпугивания белых медведей без вреда для животных, изучение путей миграции самых крупных хищников Арктики.

"Специалисты центрального полигона 12-го Главного управления Минобороны РФ исследуют радиоэкологическую обстановку и проведут замеры радиационного фона в различных точках архипелага", - сообщили в ведомстве.

Участники экспедиции возьмут с собой копию легендарного Красного Знамени и будут устанавливать ее в знаковых точках в честь 75-летия Великой Победы.

12-е Главное управление и Северный флот уже проводили совместные экспедиции, в частности - комплексную экспедицию на Новую Землю в 2018 году.