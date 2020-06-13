Военные начали переводить технику перед парадом Победы из подмосковного Алабино в Москву

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские военные начали передислокацию техники, готовящейся к параду Победы, из подмосковного Алабино на временную площадку, подготовленную на Нижних Мневниках в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - сказали в министерстве.

Там отметили рассказали, что колесная боевая техника выходит из Алабино на Минское шоссе, затем она пройдет по Можайскому шоссе, через Рублевское шоссе выйдет на Осеннюю улицу, после чего по улице Крылатской доедет до Нижних Мневников.

Состав техники

В состав колонны колесной техники входят автомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", "БАЛ" зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы "С-350" и "С-400", машины обеспечения боевого дежурства МОБД и машина дистанционного разминирования МДР "Листва", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, а также группа технического обеспечения.

В министерстве сообщили, что более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения по пути следования техники. Также, по информации министерства, военные будут сотрудничать с московским и подмосковным управлениями ГИБДД для организации безопасности дорожного движения.

Гусеничная же техника будет доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершит марш своим ходом на парадную площадку на Нижних Мневниках.

В военном ведомстве уточнили, что по железной дороге в Москву отправятся танки Т-34-85, САУ Су-100, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, БМД-4М, БМД-МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другая техника.

Всего будет передислоцировано более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.