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Патрульный катер Черноморского флота впервые укомплектовали женским экипажем

Экипаж прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, а теперь тренируется в Крыму в диверсионном отряде морского спецназа

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Патрульный катер "П-834" Черноморского флота в рамках эксперимента получил женский экипаж, уже прошедший начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, а теперь тренирующийся в Крыму в диверсионном отряде морского спецназа.

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"Начальный этап подготовки в течение трех месяцев женский экипаж прошел на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского флота в городе Санкт-Петербурге, - сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ЧФ. - В настоящее время обучение и проведение практических занятий с экипажем осуществляется в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы ЧФ".

В распространенном сообщении отмечается, что женский экипаж углубленно знакомится с устройство катера, особенностями эксплуатации и техобслуживания двигательной установки, навигационного оборудования, а также "изучает предназначение и расположение внутренних помещений".

На интерактивном тренажере "Мостик" экипаж уже отработал действия по приготовлению катера к выходу в море, управлению им в различных районах судоходства, а на учебно-тренировочном комплексе - навыки борьбы за живучесть корабля. Под руководством наставников женщины-военнослужащие отработали противопожарные действия и устранение последствий поступления забортной воды, отметили в пресс-службе.

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