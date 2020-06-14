Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике

ТАСС, 14 июня. Российские военные провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов комплексами "Искандер" на фоне проходящих на Балтике морских учений НАТО. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов", - сообщили в округе. В ЗВО уточнили, что боевая подготовка велась "на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020".

На тренировке ракетчики скрытно вышли в район стрельбы, подготовили стартовые позиции и выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим ракетные комплексы, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника. Затем военные отработали задачу выхода из-под возможного ответного удара, сменив позицию.

"К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники", - отметили в ЗВО.

В округе уточнили, что в морских учениях НАТО участвуют около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около 3 тыс. военнослужащих.