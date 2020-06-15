Танки Т-72Б3 пройдут 24 июня по Ставрополю на специальных резиновых накладках на гусеницах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Резиновые защитные накладки на гусеницы танков Т-72Б3 впервые используют при прохождении боевых машин в составе механизированной колонны парада Победы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В Ставрополе 24 июня на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые проедут четыре танка Т-72Б3 с резиновыми башмаками, исключающими соприкосновение металлических звеньев о дорожное покрытие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что резиновые накладки применяются для защиты дорожного покрытия, которое может пострадать при прохождении военной техники.

Сообщается, что в параде примет участие почти 1,7 тыс. человек, включая батальонные и ротные коробки военнослужащих штаба и подразделений 49-й армии, а также воздушно-десантных войск и других силовых структур региона. Кроме того, по центральной площади Ставрополя впервые пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин.

Помимо танков Т-72Б3 в механизированную колонну в этом году также включены реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.