Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое

ТАСС, 15 июня. Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"На параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Белогорск Амурской области будет задействовано в два раза больше техники чем в предыдущий год. Количество техники увеличено до 45 единиц за счет поступления нового вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ. Впервые будут задействованы недавно поступившие "летающие" танки Т-80БВ и САУ Мста-С", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, здесь можно будет увидеть бронеавтомобили "Тигр", РСЗО "Ураган", САУ 2С3 "Акация", тяжелую огнеметную систему ТОС 1А "Солнцепек" и другую современную технику, стоящую на вооружении общевойсковой армии. На тренировках экипажи уже обработали слаженность действий и подготовили технику, в ходе ближайших совместных гарнизонных тренировок они отработают совместные действия на центральной площади города.

"Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланировано провести парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО", - отметила пресс-служба.

В Белогорске живет около 66,2 тыс. человек, этот город - крупный транспортный узел Транссибирской магистрали.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.