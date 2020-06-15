Более 70 единиц вооружения и техники примут участие в параде Победы в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня "Град" и самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", а также свыше 1 тыс. человек личного состава примут участие в параде Победы в Симферополе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Черноморского флота.

"В параде в Симферополе примут участие более 70 единиц вооружения и техники и более 1 тыс. человек личного состава Министерства обороны России и других силовых структур. Среди техники новейшие танки Т-72Б3, БТР-82, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и другая техника", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с военнослужащими в параде Победы в Симферополе примут участие четыре парадных расчета школьников: рота барабанщиков и сводные роты военно-патриотического клуба ДОСААФ, регионального штаба движения "Юнармия" и кадетских классов Симферополя. В состав парадных расчетов вошли учащиеся 8-11 классов общеобразовательных и средне-специальных учреждений.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.