Первая тренировка парада Победы с участием военной техники прошла в центре Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Первая репетиция военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась на главной площади в столице Бурятии. В тренировке парада, который пройдет 24 июня, приняли участие парадные расчеты и военная техника соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"Более 1 тысячи военнослужащих общевойскового объединения отработали строевые приемы, по главной площади Улан-Удэ прошли около 50 единиц вооружения и техники", - сообщили в ВВО.

В составе механизированной колонны тренировались экипажи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Ураган", бронетранспортеров БТР-80, а также пусковых установок ОТРК "Искандер-М". Возглавил механизированную колонну военной техники, как и планировалось, легендарный танк Т-34, ранее восстановленный специалистами ремонтного подразделения округа.

"Тренировка проводилась с учетом соблюдения мер безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе. Перед началом тренировки военную технику обработали дезинфицирующим раствором, а личный состав прошел медицинский осмотр с проведением бесконтактной термометрии, добавили в округе.

Генеральная репетиция военного парада пройдет на площади Советов в Улан-Удэ 20 июня.