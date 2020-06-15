Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой на значительном удалении от границ РФ. Об этом в понедельник заявили в Минобороны России.

"15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что разведчики и бомбардировщики ВВС США и стран НАТО проводили полеты над Балтикой в рамках учений Североатлантического альянса Baltops 2020.

Как подчеркнули в министерстве, истребители не допустили нарушения госграницы РФ. Экипажи российских самолетов выполняли полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и европейских стран Baltops 2020, проходящих в акватории южной и центральной частей Балтийского моря. В них участвуют 17 входящих в НАТО стран и два государства-партнера - Швеция и Финляндия. В маневрах заняты до 3 тыс. человек, 28 кораблей и 28 самолетов и вертолетов.