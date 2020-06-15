В ЗВО состоится шесть парадов Победы, решение о шествиях в ряде городов примут власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Военные парады 24 июня в честь 75-летия Победы на территории субъектов, где находятся силы Западного военного округа (ЗВО), состоятся в шести городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных населенных пунктах запланированы торжественные шествия, их проведение зависит от решения местных властей, сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"На территории Западного военного округа военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года пройдут только в городах Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Воронеже, Туле и Калининграде", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что решение о проведении парадов принято указом президента России.

Войска и силы ЗВО дислоцируются в границах трех федеральных округов (Северо-Западного, Центрального и части Приволжского) на территории 26 субъектов России. В пресс-службе отметили, что в ряде населенных пунктов также запланированы торжественные шествия с участием войск, их проведение зависит от решения местных властей. "Решения о проведении торжественных шествий с участием войск территориальных гарнизонов принимаются по согласованию с руководством местных органов самоуправления", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что в ряде регионов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции отменяются мероприятия 24 июня. В частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в понедельник сообщил, что в регионе запланированные массовые мероприятия не состоятся, так как проводить столь масштабные торжества в области пока опасно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению ряда регионов ограничить мероприятия празднования юбилея Победы. Комментируя призыв мэра Москвы Сергея Собянина не приходить в центр столицы, чтобы увидеть проход техники, Песков порекомендовал жителям столицы смотреть парад по телевизору, так как это более зрелищно.