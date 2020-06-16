Корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл в Приморье для проведения испытаний

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), во вторник прибыл во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл транспортно-спусковой док "Зея" с корветом "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота", - сообщила пресс-служба.

В ближайшее время корабль выведут из дока и поставят у пирса сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж. Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря, а прием корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце этого года.

Третий в серии строящихся на АСЗ корветов проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года закончился стапельный период строительства, корабль был выведен из цеха и поставлен к достроечному пирсу. 15 мая 2020 года на корвете начались швартовные испытания.