Врачи Минобороны проводят тесты на коронавирус в труднодоступных районах Дагестана

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России приступили к тестированию на коронавирус населения в труднодоступных районах Дагестана с использованием новейших мобильных лабораторий. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны России.

"В рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в труднодоступных районах Республики Дагестан выездные бригады военных специалистов продолжают оказывать не только медицинскую и консультативную помощь населению, но и приступили к тестированию граждан на наличие вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц горных селений республики военными врачами осуществляется отбор биопроб для проведения ПЦР-диагностики, которая проводится с использованием новейших мобильных лабораторий. В министерстве подчеркнули, что данная система диагностики является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире и позволяет получать результат за 30 минут.

Всего военными врачами полевых госпиталей Минобороны выполнено шесть выездных консультаций, принято более 800 граждан и отобрано свыше 800 биопроб для проведения ПЦР-диагностики, уточнили в министерстве.

Мобильные лаборатории были поставлены в республику Российским фондом прямых инвестиций при содействии Минобороны России. Они успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в городе Бергамо в рамках программы оказания помощи Россией Италии.

Ранее в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ Сергея Шойгу в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.