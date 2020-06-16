Российский БТР поврежден при взрыве в Идлибе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бронетранспортер российской военной полиции поврежден при взрыве, устроенном боевиками на трассе М4 в Идлибе, никто из военнослужащих не пострадал. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4. В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер", - сказал он.

Конашенков отметил, что "личный состав совместного патруля не пострадал".