В Минобороны заявили, что нет цели проводить во всех регионах парады "любой ценой"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Задача провести 24 июня полномасштабные парады в каждом регионе России перед министерством обороны не стоит, заявил журналистам во вторник официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут, скорее, символические мероприятия", - сказал он.

Требования безопасности во время торжеств 24 июня будут соблюдены в полной мере, подчеркнул представитель Минобороны. Также с соблюдением всех мер безопасности проходит подготовка главного парада в Москве.

"Парады по сложившейся традиции пройдут и в других регионах Российской Федерации. Это знак особого уважения прежде всего к ветеранам, к гражданам, проживающим в разных областях нашей большой страны", - пояснил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. "Всего в 28 городах России", - отметил он.

В других городах пройдут праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих в строгом соответствии с обстановкой и решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, "где-то в полном объеме, где-то менее масштабно", добавил Конашенков.

Отмена шествий в регионах

Ранее власти ряда регионов объявили о решении не проводить 24 июня торжественные шествия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила ТАСС, что парад Победы, который должен был пройти 24 июня в Симферополе, не состоится.