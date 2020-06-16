Более 14 тыс. человек отрепетируют парады Победы в городах Юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Первая вечерняя репетиция парада Победы пройдет во вторник в 10 городах Юга России, к мероприятию будут привлечены более 14 тыс. человек и более 500 образцов военной техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Первая вечерняя репетиция военных парадов <...> состоится одновременно в 10 городах Юга России, в том числе в четырех городах-героях - Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в <...> Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе. В тренировках парадных расчетов <...> примут участие более 14 тысяч человек, в том числе более 10 тыс. военнослужащих ЮВО. За пешими колоннами проследует военная техника, всего более 500 единиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы округа, репетиция пройдет на главных площадях в городах, где запланированы торжественные мероприятия. Уточняется, что подразделения химзащиты регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок и транспорта.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.