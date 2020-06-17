Танки Т-34 откроют проход механизированной колонны парада Победы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади 24 июня 2020 года откроет 31 танк Т-34. Об этом говорится в инфографике, опубликованной в газете "Красная Звезда" в среду.

Согласно представленной схеме, парад откроют боевые машины времен Второй мировой войны. Вначале пройдут три коробки танков Т-34, следом за которыми проедут семь советских самоходных артиллерийских установок.

Затем пройдут бронеавтомобили "Тигр-М" и защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ". Танки будут представлены машинами Т-72БЗ, Т-80БВМ и Т-90М.

По Красной площади также проедут четыре новейших танка "Армата". Зрители также смогут увидеть боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, машины берегового ракетного комплекса "БАЛ", зенитные ракетные системы С-350, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", ракетные комплексы "Искандер-М".

Впервые в параде Победы будет участвовать машина дистанционного разминирования "Листва". В завершении по брусчатке главной площади страны проедут три комплекса "Ярс". А закроют проход механизированной колонны три БМП "Бумеранг" с флагами Военно-морского флота, Сухопутных войск и Воздушно-космических сил.

Всего в механизированной колонне будет 234 единицы техники, из которых 24 образца будут участвовать в параде впервые.

Воздушная часть парада

Самолеты и вертолеты взлетят с восьми аэродромов для пролета над Красной площадью в день парада Победы, заявил изданию главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"Завершит парад пролет авиации, которая взлетит с восьми аэродромов, некоторые из них удалены более чем на 1 000 км от Москвы. В этом плане накоплен большой опыт и проблем здесь не будет", - сказал он.

Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами. Всего в параде примут участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов.

Откроют воздушную часть вертолеты армейской авиации. В частности, над Красной площадью пролетит десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке "клин".

Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке „пеленг". Замкнут строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". Завершит воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации.

Участники парада из других стран

Салюков добавил, что военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву и уже принимают участие в тренировках парада Победы.