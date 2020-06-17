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Подготовку к форуму "Армия-2020" обсудят на заседании коллегии Минобороны в Москве

Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны России под руководством главы ведомства Сергея Шойгу пройдет в среду в Москве. Об этом сообщили журналистам в министерстве

Там уточнили, что мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи. "Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся хода подготовки к проведению Международного военно-технического форума "Армия-2020". Также одной из тем обсуждения станут итоги боевой подготовки Вооруженных сил в зимнем периоде обучения 2020 года", - отметили в Минобороны РФ.

В мероприятии примут участие руководящий состав Вооруженных сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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