НПО машиностроения разрабатывает перспективный спутник в интересах Минобороны России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Реутовское НПО машиностроения разрабатывает перспективный космический аппарат в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании, прокомментировав информацию, опубликованную на сайте с анонсами слушаний по воздействию на окружающую среду.

"Действительно, НПО машиностроения работает над перспективным спутником в интересах Минобороны", - отметили в пресс-службе, отказавшись от других комментариев.

Как сообщил ТАСС, в свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли, речь идет о разведывательном космическом аппарате.

Ранее НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") уведомило на сайте o-v-o-s.ru о начале общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при запусках неназванного спутника с космодрома Плесецк.

В фирме Челомея (НПО машиностроения) во времена СССР были разработаны ракета-носитель "Протон", боевая пилотируемая космическая станция "Алмаз", истребитель спутников ИС, космические аппараты морской разведывательной системы "Легенда", тяжелые научные космические станции "Протон".

В российский период в НПО машиностроения разработана ракета-носитель легкого класса "Стрела" на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (УР-100Н УТТХ), радарные спутники дистанционного зондирования Земли серии "Кондор" различных модификаций, студенческие спутники "Бауманец".