На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошла первая тренировка парада Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа и сотрудники силовых структур провели в среду на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге первую сводную тренировку парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"Сводная тренировка с участием 4,5 тыс. военнослужащих состоялась", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в четверг также планируется провести еще одну тренировку, но уже с привлечением более 100 единиц наземной военной техники, которая также будет участвовать в параде.

В среду утром над городом также состоялась первая тренировка пролета 30 военных самолетов и вертолетов, которые будут задействованы в воздушной части парада.

Готовиться к проведению торжественных мероприятий 24 июня начали и в Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, главное шествие в честь 75-летия Победы пройдет в городе воинской славы Луге. "С центральной площади города Луги начнется шествие войск Лужского военного гарнизона по главным улицам. Военнослужащие в сопровождении военного оркестра пройдут строем, замыкать который будут единицы военной техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе. Жители Луги смогут наблюдать за прохождением колонны и приветствовать войска.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы запланированы и в других городах региона.