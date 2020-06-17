В Смоленске прошла первая репетиция парада Победы

ТАСС, 17 июня. Первая репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Смоленске, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Первая репетиция прошла сегодня. До проведения торжеств войска гарнизона пройдут торжественным маршем по центральной площади города еще 18 июня, а также на генеральной репетиции 20 июня в 10 утра. <...> Всего к участию в военном параде привлечено свыше тысячи военнослужащих войск гарнизона Западного военного округа и 32 единиц вооружений, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Военный парад войск и сил Западного военного округа пройдет в Смоленске на площади Ленина 24 июня в 10:00 мск. В составе пеших парадных расчетов пройдут около тысячи военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии, представителей силовых структур и ведомств, а также курсантов и слушателей Академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. А. М. Василевского. В состав механизированной колонны войдут комплексы противовоздушной обороны на гусеничном ходу "Тор" и "Бук", комплексы разведки "Аистенок", реактивные системы, станции связи, бронетранспортеры. Почетное место в строю займет историческая техника - дивизионная пушка Зис-3 и зенитная установка Зу-2-23.