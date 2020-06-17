Участники парада к 75-летию Победы в Мурманске провели первый строевой смотр и репетицию

МУРМАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота и силовых структур региона на плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона в Мурманске провели первый строевой смотр и сводную репетицию парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

"На плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона состоялся первый строевой смотр и сводная репетиция парадных расчетов. Проверку парадной формы одежды провели представители командования армейского корпуса Северного флота. После строевого смотра воины-североморцы и сотрудники МВД, МЧС и ФСБ, участвующие в параде несколько раз прошли торжественным маршем перед трибунами в том же порядке, как они будут маршировать по главной улице Мурманска проспекту Ленина на генеральной репетиции и во время парада", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в военных парадах, которые пройдут 24 июня в Мурманске и Североморске, будет задействовано около 1,5 тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники, среди них танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100. "Специальную подготовку проходит бронетехника, в том числе самые тяжелые участники - арктические танки Т-80БВМ. Чтобы не повреждать асфальтовое покрытие, на их гусеницы прикреплены специальные накладки. Подобным образом оборудованы и другие гусеничные машины", - сообщили на флоте.

Здесь же сообщается, что демонстрационный пролет авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдет по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны сразу после окончания военного парада. Генеральная репетиция военного парада состоится 22 июня.

Кроме того, в главном военном параде на Красной площади в Москве от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал".

По информации флота, при подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационно-химической и биологической защиты выполнят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.