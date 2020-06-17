Первая совместная репетиция парада Победы началась на Красной площади

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 14 тыс. человек и свыше 200 единиц техники выстроились на Красной площади и на Тверской улице Москвы в среду в рамках первой ночной совместной репетиции парада Победы. Репетиция началась в 22:00 мск, передает корреспондент ТАСС.

В составе пешей колонны по площади пройдут более 40 парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадет, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде примут участие около 14 тыс. человек.

Всего в этом году в тренировках и в параде задействовано 234 единицы военной техники. Наряду с ранее уже известными боевыми машинами к репетиции привлечено более 20 образцов военной техники, которые на юбилейном параде будут демонстрироваться впервые.

Противоэпидемические меры

В этом году в связи с пандемией коронавируса предприняты исчерпывающие меры для безопасности военнослужащих. К участию в репетициях и параде допущены преимущественно военные с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Кроме того, парадные расчеты тренируются в перчатках и масках.

Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, ежедневно проводятся тесты на коронавирус.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят регулярную дезинфекцию парадной техники, мест ее хранения, мест проживания участников парада, площадки, где проходят тренировки, и все задействованные транспортные средства.