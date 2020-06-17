На Красной площади завершилась первая совместная репетиция Парада Победы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Первая совместная ночная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в центре Москвы. Более 14 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц техники прошли в среду по Красной площади.

В составе пешей колонны по Красной площади промаршировали более 40 парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Всего в этом году в тренировках и в параде задействовано 234 единицы военной техники. Наряду с ранее уже известными боевыми машинами в репетиции приняли участие более 20 образцов военной техники, которые на юбилейном параде демонстрируются впервые.

Так, в рамках репетиции по Красной площади прошли глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300В4, модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1М".

Кроме того, впервые в репетиции парада приняли участие реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ" с дистанционно управляемыми боевыми модулями, машина дистанционного разминирования МДР "Листва", тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ.

В этом году в связи с пандемией коронавируса к участию в репетициях и в параде допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, ежедневно проводятся тесты на коронавирус. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты проводят регулярную дезинфекцию всех площадок и техники.