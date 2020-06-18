Первая группа добровольцев из 18 военных прошла вакцинацию от коронавируса

В Минобороны добавили, что девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.

"Проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию", - отметили в военном ведомстве.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Группа из 18 российских военных прошла вакцинацию против коронавируса в рамках клинических испытаний. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны.

Введение вакцины проводилось под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя им. Н. Н. Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в клинических испытаниях лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы, без происшествий или осложнений, уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время, по результатам опроса и осмотра добровольцев, побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. "После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов", - сообщили в министерстве.

"Через несколько дней, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко", - добавили в Минобороны РФ.

Осмотр и реакция добровольцев

Заведующий терапевтическим отделением госпиталя, врач-соисследователь Светлана Волчихина сообщила, что в первые сутки добровольцы будут осматриваться врачами через 30 минут, два часа, шесть часов и 12 часов после вакцинации. "У них будут собраны жалобы, осмотрены место введения препарата на предмет появления покраснения, припухлости, болезни. Проводится термометрия регулярно, измерение пульса, частоты дыхания, оскультация легких осмотр зева", - сказала она.

Один из добровольцев поделился впечатлениями после вакцинации. "Просили добровольцев - почему не помочь. Все отлично, обычный укол, ни боли, ничего не чувствую. Я ничего такого героического в этом не вижу" - отметил он.

Испытания вакцины

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую - гражданские лица. По данным военного ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев - десять медицинских работников.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Как ранее сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью текущего года, однако процесс может занять до девяти месяцев.